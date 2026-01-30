３０日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７７０円４９銭（１・６７％）安の４万５３１３円４９銭だった。今週の株価は、外国為替市場の円相場に左右される展開となった。前週末に日米両国の中央銀行が市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を行ったと伝わったことで、為替介入への警戒感が広がり、円高・ドル安が進行。株式市場ではこれが嫌気され、