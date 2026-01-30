俳優・高橋文哉が３０日、都内で行われた、東野圭吾氏の同名小説が原作で、主人公の声優を務めたアニメ映画「クスノキの番人」の公開初日舞台あいさつに天海祐希らと出席した。今作でアニメ映画初主演を飾った高橋は、アフレコを回想し「一緒にとらせていただいた皆さんにすごい救われた」と天海らに感謝しながら「もう一人救ってくださった方がいて」とし、声優・宮野真守の名を挙げた。ドラマでも２度共演がある間柄で「ア