去年秋の九州高校野球でベスト4入りした神村学園が春の選抜高校野球大会への出場を決めました。「センバツ」出場は2年ぶり7回目です。 春の「センバツ」甲子園の出場校を決める選考委員会がきょう30日、大阪で開かれ、神村学園は九州代表5校のうちの1校に選ばれました。 去年、夏の甲子園に3年連続の出場を果たした神村学園は、秋の九州高校野球でベスト4入りし、センバツへの出場が有力視されていました。 （神村学園 梶山侑孜