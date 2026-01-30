ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「蝶」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師叶愛（とあ）さん）【質問】ふと気づくと、あなたは蝶になって飛んでいました。最初は戸惑っていましたが、そのうち楽しく飛び回れるようになりました。さて、あなたはどこに向かって飛んでいこうとしていますか？