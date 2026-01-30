岡山県庁 岡山県高梁市のファミリーレストランで、食事をした26人が嘔吐や下痢などの症状を訴える集団食中毒が発生しました。このうち3人は入院したということです。 岡山県生活衛生課によりますと、1月28日に高梁市の病院から備北保健所へ「高梁市のファミリーレストランで飲食をして嘔吐・下痢の症状がある患者を診察した」という通報がありました。 備北保健所が調べたところ、1月25日～27日の間に