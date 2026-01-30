ステイヤーズＳ２着のマイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）は、ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）を目標に調整が進められている。鞍上は引き続き津村明秀騎手の予定。ラフィアンターフマンクラブが１月３０日、ホームページで発表した。同馬は前走後、茨城・ビッグレッドファーム鉾田へ放牧。１月２３日に美浦トレセンへ帰厩し調整が進められている。