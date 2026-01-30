端正なマスクがちょっぴりだけ崩れた。３季連続の甲子園出場に、沖縄尚学・新垣有絃（ゆいと）投手（２年）は「今はうれしい気持ちでいっぱいです」と小さめの声で喜びを口にした。昨夏の甲子園ではエース左腕の末吉良丞（２年）とともに優勝の原動力になった。右腕からのキレのある１５０キロ近い速球、鋭いスライダーを武器に４試合に登板。「夏のことは意識しすぎずに、自分のやるべきことをしっかりやるようにしました」。