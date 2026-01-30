日本の食卓に欠かせないお米。とはいえ、毎回炊けない・食べきれないという理由で、ご飯を冷凍している人も多いですよね。ただ、ちょっと残念なのが、冷凍ご飯は解凍すると味が落ちてしまいがち…。皆さんも冷凍ご飯だから味が落ちても仕方がないとあきらめていませんか？実は、ちょっとした工夫で味を落とさずに冷凍＆おいしく解凍ができるんです！ すぐに実践できるご飯の冷凍法 まずは、ご飯を冷凍するときのポイントから。今