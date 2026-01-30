２９日、江国路駅−国博中心北駅間のシールド掘進現場。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢1月30日】中国湖北省武漢市で進む地下鉄11号線第4期工事で29日、長江を横断する江国路駅−国博中心北駅間のトンネルがシールド掘進段階に入った。使用するのは直径12.6メートルの国産シールドマシン「江城先鋒号」。武漢地鉄集団が建設を担い、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄隧道局が施工する。２９日、江国路駅−国博中心北駅