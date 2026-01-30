きょうの県内は断続的に雪雲が流れ込み、日中も雪の降るところがありました。雪は週末も降り続く見込みで山間部を中心に積雪の増加に注意が必要です。きょうの県内は、雪が降ったりやんだりする天気となりました。雪は市街地にも多く残り、午後5時の積雪は富山市・高岡市伏木ともに35センチ、朝日町で60センチなどとなっています。県内は今夜も雪が降り、断続的に強まる恐れがあります。きょう午後6時からあす午前6時までの12時間