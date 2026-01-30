タグラグビーの全国大会に出場する板東小学校の選手らが1月30日、四国放送を訪れ大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、鳴門市の板東小学校タグラグビー部の選手ら11人です。全員6年生で結成されたこのチームは、2025年の県大会で優勝、1月の四国大会でも準優勝し、全国大会出場を決めました。四国放送の岡元直社長が「体調管理に気を付け頑張ってください」と激励したのに対し、選手たちは、試合