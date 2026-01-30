現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が30日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。近年、本塁打を放った際に選手たちが頻繁にガッツポーズをする姿に、自身が若手の頃は「絶対禁止だった。見ていてあんまり気分のいいもんじゃない。オレにとってはね」と持論を述べた。「報復はあったのか」と問われると、「あったよ。“敗者にムチを打つ”とかね。なんか