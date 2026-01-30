３０日午前９時１５分頃、長野県小谷村のつがいけマウンテンリゾートで、「女性がリフトから降り損ねてけがをした」とスキー場関係者から１１９番があった。外国籍の２０歳代の女性がリフトに宙づりの状態となり、救助されて病院に搬送されたが、心肺停止の状態だという。県警大町署の発表によると、事故が起きたのは山頂付近の２人乗りリフト。女性は終点の停留所で降りられず、Ｕターンする形で麓方向に進んだ際に宙づりとな