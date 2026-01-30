映像に映るのは、ぎっしりとホーム上を埋め尽くす人々。朝のラッシュ時間帯のJR松戸駅の様子です。30日午前7時前、JR常磐線や高崎線、宇都宮線が運転を見合わせました。JR日暮里駅近くでは、駅の間で列車が止まり乗客が線路を歩いて駅に向かう姿も見られました。JR上野駅で撮影された電車の天井部の映像では、架線が波打つように曲がっている様子がわかります。男性は「普通に困りますね。学生なので学校にいけない」と話します。