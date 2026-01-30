フジテレビの清水賢治社長は1月30日、記者会見を開き、取材情報などの漏洩を行った社員が懲戒解雇処分となったことについて「ガバナンス改革・コンプライアンス改革を徹底してる過程で発生を覚知した」とした上で、「非常に残念なことだと思っている」と述べました。フジテレビは報道に関わる社員が就業規則に違反してほかの社員などが入手した取材情報やフジテレビの内部情報を競合他社などに複数回にわたって漏洩した事実を確認