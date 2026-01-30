大雪により欠かすことのできない毎日の除雪作業。雪で見通しが悪くなるなか、上越市では70代の男性が除雪車にはねられ死亡する事故が起きています。30日朝の魚沼市守門。除雪で寄せられた雪が高い壁を作り、信号機も埋まっていました。県内は山沿いを中心に雪が降り、積雪は魚沼市守門で273センチ、十日町市で260センチなどとなっています。気象台によりますと大雪のピークは過ぎましたが、24時間に降る雪の量は、中越の山沿