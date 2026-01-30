1月29日、都内で開催された「Bリーグドラフト2026」にて、広島ドラゴンフライズから1巡目6位指名を受けた専修大学4年の松野遥弥。ドラフト初年度という未知の状況下で、上位指名を勝ち取った期待のガードが、インタビューで胸の内を明かした。 愛知県出身で現在22歳の松野は190センチ83キロのポイントガード兼シューティングガード。地元愛知県の桜丘高校時代は、富永啓生（レバンガ北