交通事故で中学生の娘を亡くした母親が、高校生に命の大切さを伝える講演会が岡山市北区で開かれました。 【画像を見る】生前のあゆみさんの笑顔自転車 （秋田明美さん）「車のフレームのところに娘の後ろ頭がぶつかりました。ただこの1か所だけです。1か所打っただけで娘は命をなくしました」 交通事故で娘を亡くした母親が伝えたいこと 交通事故で娘を亡くした体験を語ったのは秋田明美さんです。 岡山市北区の岡山