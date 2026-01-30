さとうもかが、新曲「喫茶ドエル」を2月18日に配信リリースする。 （関連：ukka、総再生回数1000万回突破の新曲もコラボ披露さとうもかが引き出した「私たちの新しいかわいさ」） 2026年1作目となる本作は、AORからシティポップを感じさせるサウンドと、切ない恋愛模様が等身大の言葉で綴られた“逆失恋ソング”となっている。レコーディングメンバーは、シンリズム（Gt）、厚海義朗（Ba）、沼澤成毅（K