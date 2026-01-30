（高雄中央社）台湾国際造船（台船）が建造した台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」は30日、前日に続いて潜航試験が行われた。軍事専門家の紀東〓さんは、前日の試験が非常に順調に進んだため、台船と海軍が試験の続行を決めた可能性があるとの見方を示している。海鯤は午前10時ごろ、厳戒態勢の中で高雄港を出港した。港周辺には午前8時前から軍事ファンが集まり、出港の様子を見守った。南部・台南市から訪れた元海軍軍人の男性は