ロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマンであるジョン・スーフー氏が1月26日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を公開した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 「The SooHoo Scrapbook“Home Game”」と公開されたのは、MLB東京シリーズ2025の大谷の打席を引きで撮影した写真。背景の観客席が強調され、壁のよう