【放送日時】1月30日(金)よる7時00分から7時56分 【番組概要】ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！ ＜出演者＞ 【ＭＣ】二宮和也【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／ 陣内智則・吉村崇・ガンバレルーヤ【ゲスト】小泉孝太郎／ 内田篤人・潮田玲子・郄木菜那 【番組内容】年に1回の恒例企画！小泉孝太郎と新年会！アス