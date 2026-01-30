1月30日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 丸文 [東証Ｐ]決算月【3月】1/30発表 3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、キャッシュレスポイントと交換可能な「株主優待ポイント」（保有株数500株未満で1000円相当、500株以上で3000円相当）を贈呈する。 リ