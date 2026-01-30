1月27日、シンガーソングライターの星野源がパーソナリティを務めるラジオ番組『ほしののオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が放送。オンエアで、妻である新垣結衣との関係について言及し、話題となっている。今回は、ゲストにバナナマンの日村勇気を迎えて放送。和気あいあいとトークを繰り広げた。「放送日の翌日28日は、星野さんの誕生日だったということで大盛り上がり。番組中盤には年齢と体調の変化についてトーク