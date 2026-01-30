衆議院選挙、熊本での争点のひとつが、熊本市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地に配備される予定の「長射程ミサイル」です。これは、敵の射程圏外から攻撃ができるもので、防衛省は、相手に攻撃を思いとどまらせる「抑止力」を高めるとしています。駐屯地の近くで暮らす有権者の本音を聞きました。 健軍校区自治協議会城戸健次会長「攻撃目標になるというのが一番怖いんですよね。」東区の健軍駐屯地に今年度中に配備予定の長射程ミ