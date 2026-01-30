元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が30日までに更新されたYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演し「凄く許せない」ことについて語った。障害福祉・教育コンサルティングといった事業を展開する「株式会社ライトサイン」代表・川口博史氏との対談。そこで「自己実現とは?」と質問されると、渡邊さんは「今は表に出る活動をしているけど、そうじゃない仕事も充実させたないなって。その一つ