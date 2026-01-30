なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『横浜ネイバーズ』Season１（毎週土曜後11：40）第4話が、1月31日に放送される。このほど、第4話で焦点があたるヒナ役の平祐奈からコメントが到着した。【写真】失踪したインフルエンサーを演じる山下リオら出演者原作は岩井圭也氏による令和版「IWGP」と話題の人気小説。大西が演じるのは、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”