合志市で暮らす、宮粼さくらさん。10年前、熊本地震で二女の花梨ちゃんを亡くしました。さくらさん「お姉ちゃんよりよく食べていたよね。」夫・貴士さん「それは間違いないね。」食卓に並ぶ花梨ちゃんの食事は、今も欠かしません。宮粼さくらさん「やっぱり会いたいですし、なんとかあの時に戻れないかなと今でも思います。」 花梨ちゃんの動画「退院したらいっしょに遊ぼうね。おもちゃでいっぱい遊ぼうね。バイバ