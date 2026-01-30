将棋の福間香奈女流名人（33）＝女流6冠＝に西山朋佳（30）女流2冠が挑む第52期女流名人戦5番勝負第2局は30日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、先手・西山が125手で逆転勝ちした。5番勝負の対戦成績を2勝0敗とした。女流棋界の全8冠を分け合う両者の女流棋戦での対局はこの日で通算100局目。「100番指し」と呼ばれ、女流における同一カードの最多対局、清水市代女流七段と中井広恵女流六段による125局に次ぐ2位のカード