芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど、多方面で活躍してきた ゆりやんレトリィバァが、長編映画監督に初挑戦した『禍禍女』（2月6日公開）。本作に、Netflixシリーズ『極悪女王』でゆりやんと共演した唐田えりかと、同作で総監督を務めた白石和彌が出演していることが明らかになった。過酷な撮影を共に乗り越えた“戦友”とも言える2人が、今度はゆりやん初監督作品を支える。【動画】映画『禍禍女』予告編