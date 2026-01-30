明治安田J3・ロアッソ熊本の小林慶太選手と飯星明良選手が、スマートフォンやパソコンを使って確定申告の手続きができる「e-Tax」を体験しました。 ■ロアッソ熊本・小林慶太選手「思っていた以上に簡単な作業で便利だなと思いました」■ロアッソ熊本・飯星明良選手「窓口で人を待つ必要がないのでおすすめしたい」 国税局によりますと、2024年度に「e-Tax」を利用して確定申告をした人は全体の74％で、年々利用者が増