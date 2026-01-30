小泉防衛相は来日した韓国の国防相と会談し、毎年の相互訪問の実施を確認しました。小泉防衛相：厳しさを増す安全保障環境の中で、日韓、日米韓協力を継続していくことで一致した。小泉防衛相は海上自衛隊の横須賀基地で、韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防相と会談し、毎年、相互訪問と防衛相会談を実施することを確認しました。また、韓国軍艦による自衛隊機へのレーダー照射問題以来、10年間実施されていなかった人道目的の捜