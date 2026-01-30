今回紹介するのは、Threadsに投稿された可愛い猫ちゃんの寝姿。飼い主さんのお腹でまったりしていた猫ちゃん。居心地がよすぎるからか、だんだん眠たくなってしまったようです。投稿はThreadsにて、9.2万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えていました。 【動画：お腹の上でまったりとしていた『猫』→段々と眠くなってきて…微笑ましい瞬間】 眠さの限界やったみたいw 今回、Threadsに投稿したのは「ぽんずとうずら」さん。登