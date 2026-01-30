グラビアアイドルの麻倉瑞季（23）が、27日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】過去最高に仕上がり&ボリューム感！ 麻倉は2022年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれてグラビアデビュー。自慢のIカップボディを生かしてグラビアアイドルや、俳優など幅広く活躍している。2025年にはeスポーツチームに加入し、プロゲーマーとなったことで話題