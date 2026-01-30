歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助らが出演する歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２月１〜２６日）の特別ポスターが３０日、初公開された。「積恋雪関扉（つもるこいゆきのせきのと）」と「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）陣門組打」の２種類。「―関扉」は大ヒット映画「国宝」にも登場した人気演目で勘九郎が関守関兵衛実は大伴黒主、七之助が小野小町姫／傾城墨染実は小町桜の精を演じる。公開されたビジュアルに