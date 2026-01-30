第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。２１世紀枠は高知農と長崎西が選ばれた。２年生部員が修学旅行中で、１年生の選手４人とマネジャー１人で吉報を聞いた。下坂充洋監督は「素直にうれしかったですね。やっぱり選出にいたるまで、本当に関係者の皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを口にした。高知農は昨秋の高知県