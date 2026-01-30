ドアラトレインに乗車し、ドラゴンズの選手がキャンプに向けて出発。 【写真を見る】"ドアラトレイン"で空港へ中日ドラゴンズ選手らがキャンプ地沖縄へ出発!岡林選手や根尾投手らが乗車 名鉄車両に駅員姿のドアラがラッピング 今月26日から、中部空港駅発着路線を中心に運行が始まった『ドアラトレイン』。名鉄が設立90周年を迎えた中日ドラゴンズを応援しようと企画したもので、駅員姿のドアラなどがラッピングされています