韓国出身の歌手・ＢｏＡ（３９）が最新ショットをアップした。３０日に自身のインスタグラムを更新し、英語で「私は元気です」と投稿。日本庭園のような場所で撮影した写真や、外食する姿を披露した。ロゴ入りのフーディーに、大きな眼鏡も着用し、ボーイッシュに雰囲気ガラリ。黒いニット帽から金髪をのぞかせた。フォロワーは「ヘアスタイル、イメチェン」「髪短い！！かわいい」「髪の毛短くなってる〜」と注目した。