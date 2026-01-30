1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビでは「投票前に考える それって本当？」と題し、選挙の際にあふれるさまざまな情報とどう向き合っていくべきか考えます。今回の選挙では期日前投票がすでに始まっていますが、投票用紙の書き方をめぐって、SNSでは誤解を招く投稿が拡散されています。調査報道班の前田怜佳記者が解説します。■SNSで拡散･･･“無効票”のおそれも――投票用紙は小選挙区と比例代表の2枚あります