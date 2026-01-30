紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子の【カバンの中身】韓国出張編』という動画を投稿。出張に行く際の、バッグの中身を公開してくれました！この中で、紗栄子さんが使用すると「幸せになれる」とコメントした“衛生用品”をピックアップ。【関連】紗栄子、“一瞬で元気になる”リピ買いするお菓子を紹介「疲れた時にこれぶち込む」紗栄子さんは、バッグに入れて持ち歩いている衛生用品を紹介しつつ「ちょっと良いお