3月に始まる春のセンバツ高校野球に新潟から帝京長岡と日本文理の2校の出場が決まりました。帝京長岡は、春夏通じて悲願の甲子園初出場になります。選考委員会は1月30日、大阪市で開かれました。春のセンバツ高校野球の出場校は32校、21世紀枠の2校を除き、30校が各地区から選ばれます。北信越地区は2校です。発表は午後4時過ぎでした。「1校目に帝京長岡高校、2校目に日本文理高校を選出しました」帝京長岡は、春夏通じて悲願の甲