今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インド・ニューデリーの「超人的…インドのパレードバイク“9人乗り”も披露」についてです。◇今週、77回目の共和国記念日を迎えたインド。首都ニューデリーでは、モディ首相がEU（＝ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長らを迎え、大規模な記念パレードが行われました。戦車などが登場する中、“一番の見所”とされているのが…“無人”で走るバイクからのび