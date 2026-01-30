前西武GMの渡辺久信氏（60）が、元西武監督の辻発彦氏（67）と、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。ドラフト1位・小島大河捕手（22＝明大）の加入で起きる化学反応に期待した。小島は大学リーグ戦通算で打率・349をマークした打てる捕手として注目されている。チームでは古賀悠斗捕手（26）が一本立ちしたと思われた矢先の即戦力捕手の加入となった。辻氏は「キャッチャーはね、これはちょっと火がついてると思うよ。