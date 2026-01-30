第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨春センバツ覇者・横浜（神奈川）は昨秋の関東大会で８強止まりだったが、２年連続１８度目の出場。今秋ドラフト候補として注目される最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（２年）は、神奈川・横浜市内の同校グラウンドで取材に応じ、「２連覇というチャンスも自分たちにしかない。自分が中