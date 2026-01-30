第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、中京大中京（愛知）が5年ぶり33度目の出場を決めた。最速141キロ右腕のエース安藤歩叶（あると、2年）は「小さいころから甲子園に出たくて野球をやってきたので凄くうれしい」と声を弾ませた。昨秋の明治神宮大会は、神戸国際大付にエース安藤が3発を浴び、コールド負けを喫した。「その悔しさで冬の練習をやってきた」。体