文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は30日、国公立大の2次試験志願状況の中間集計を公表した。同日午前10時現在の志願者数は、昨年の中間集計時点より4477人少ない8万1978人で、募集人員に対する倍率は0.1ポイント減の0.8倍だった。出願は2月4日まで。志願者の内訳は、国立（81大学407学部）が6万1471人、公立（94大学218学部）は2万507人。独自日程で試験を実施する国際教養大（秋田県）、新潟県立大、叡啓大（広島県）、芸