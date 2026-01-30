阿蘇中岳で起きた遊覧ヘリの事故から10日が経ちました。安否不明の3人の捜索が難航し、火口見学の中止が続く中、観光への影響も懸念されます。20日、遊覧ヘリが中岳第一火口の中の斜面で大破した状態で見つかった事故。台湾から観光に来た男女2人と、男性パイロットのあわせて3人が乗っていました。 機体が火口の中にあるため、捜索活動は難航していて、3人の安否は分からないまま。火口見学も中止されています。さらに…。■内