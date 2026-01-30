３月に開催される「２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣ」の日本代表レプリカユニホームなどの予約販売が３０日、オフィシャルストアで始まった。代表選出が発表されたドジャース・大谷翔平選手、阪神・佐藤輝明選手ら１５人の商品が販売される。日本代表レプリカユニホーム（ホーム、ビジター用各２００００円）は１人５点まで購入可能。そのほかにネーム＆ナンバーＴシャツ（６０００円）、選手プリント