中村勘九郎、中村七之助らによる「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）で上演される「積恋雪関扉（つもるこいゆきのせきのと）」「一谷嫩軍記記（いちのたにふたばぐんき）」の特別ポスターが30日、解禁された。猿若祭は、中村屋ゆかりの興行。勘九郎と七之助の兄弟共演が注目される「積恋雪関扉」のビジュアルは、大悪人の大伴黒主の本性を見せる勘九郎のすごみと、傾城墨染実は小町桜の精を演じる七之助の妖艶さ