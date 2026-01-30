大阪・朝日放送ラジオの高橋靖史社長が３０日、同局内で定例会見に出席した。昨年は「大阪・関西万博」が行われ、同局でも特番を放送。阪神淡路大震災発生３０年であったため特別番組「ＡＢＣラジオぼうさい部スペシャルあの日に学ぶ未来への備え」を放送し、第６２回ギャラクシー賞ラジオ部門で優秀賞を受賞した。高橋社長は「ラジオ社全体で災害発生時に迅速かつ充分な災害報道を行えるよう、努力と心構えをしていく」と